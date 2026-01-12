Винисиус жаловался арбитру на симуляции Ямаля в финале Суперкубка Испании — Sport.es

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор жаловался главному судье Хосе Мунуэре Монтеро на симуляции нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля во время финального матча за Суперкубок Испании, в котором сине-гранатовые одержали победу со счётом 3:2, сообщает Sport.es.

Инцидент произошёл в эпизоде, когда бразильцу пришлось отрабатывать в обороне, чтобы остановить нападающего «Барселоны». Камеры трансляции запечатлели момент, когда Винисиус обратился к арбитру со словами: «Я же вам говорил, Ламин всегда симулирует, он всё время симулирует».

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордом турнира. «Реал» выигрывал этот трофей 13 раз.