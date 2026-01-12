Скидки
Винисиус жаловался арбитру на симуляции Ямаля в финале Суперкубка Испании — Sport.es

Комментарии

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор жаловался главному судье Хосе Мунуэре Монтеро на симуляции нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля во время финального матча за Суперкубок Испании, в котором сине-гранатовые одержали победу со счётом 3:2, сообщает Sport.es.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

Инцидент произошёл в эпизоде, когда бразильцу пришлось отрабатывать в обороне, чтобы остановить нападающего «Барселоны». Камеры трансляции запечатлели момент, когда Винисиус обратился к арбитру со словами: «Я же вам говорил, Ламин всегда симулирует, он всё время симулирует».

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордом турнира. «Реал» выигрывал этот трофей 13 раз.

