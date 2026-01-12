Мадридский «Реал» объявил об уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера клуба

Испанский тренер Хаби Алонсо покинул мадридский «Реал». О расставании со специалистом сообщила пресс-служба «Королевского клуба». Испанец возглавлял команду с лета 2025 года. В воскресенье, 11 января «сливочные» уступили «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.

«Футбольный клуб «Реал» объявляет, что по взаимному соглашению с Хаби Алонсо принято решение завершить его работу в качестве главного тренера первой команды. Хаби Алонсо всегда будет пользоваться любовью и восхищением всех болельщиков «Реала», потому что он — легенда «Реала» и всегда воплощал ценности нашего клуба. «Реал» Мадрид всегда будет его домом.

Наш клуб благодарит Хаби Алонсо и весь его тренерский штаб за их работу и преданность делу в это время и желает им всего наилучшего в новой главе их жизни», — говорится в сообщении на официальном сайте «Реала».