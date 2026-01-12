Скидки
Мадридский «Реал» объявил об уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера клуба

Испанский тренер Хаби Алонсо покинул мадридский «Реал». О расставании со специалистом сообщила пресс-служба «Королевского клуба». Испанец возглавлял команду с лета 2025 года. В воскресенье, 11 января «сливочные» уступили «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

«Футбольный клуб «Реал» объявляет, что по взаимному соглашению с Хаби Алонсо принято решение завершить его работу в качестве главного тренера первой команды. Хаби Алонсо всегда будет пользоваться любовью и восхищением всех болельщиков «Реала», потому что он — легенда «Реала» и всегда воплощал ценности нашего клуба. «Реал» Мадрид всегда будет его домом.

Наш клуб благодарит Хаби Алонсо и весь его тренерский штаб за их работу и преданность делу в это время и желает им всего наилучшего в новой главе их жизни», — говорится в сообщении на официальном сайте «Реала».

Комментарии
