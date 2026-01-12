Скидки
Альваро Арбелоа — новый тренер мадридского «Реала»

Комментарии

Мадридский «Реал» объявил о назначении Альваро Арбелоа на пост главного тренера. Ранее Арбелоа занимал должность тренера команды «Реал Мадрид Кастилья», резервной команды «сливочных».

Это назначение произошло после того, как Хаби Алонсо покинул клуб. Пресс-служба «Королевского клуба» подтвердила информацию о расставании со специалистом. Хаби Алонсо возглавлял команду с лета 2025 года.

Альваро Арбелоа возглавлял «Кастилью» с июня 2025 года, и всю свою тренерскую карьеру с 2020 года он провёл в молодёжной академии «Реала». В сезоне-2020/2021 он тренировал команду Infantil A, выигравшую чемпионат, команду Cadete A в сезоне-2021/2022 и команду Juvenil A с 2022 по 2025 год. В качестве тренера Juvenil A он добился требла в сезоне-2022/2023 (чемпионат, Кубок Испании и Кубок чемпионов) и чемпионского титула в сезоне-2024/2025.

Напомним, 11 января «Реал» проиграл в Суперкубке Испании, уступив «Барселоне» со счётом 2:3.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

В чемпионате Испании мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице после 19 туров с 45 очками. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет четыре очка. В турнирной таблице Лиги чемпионов УЕФА после шести туров «Реал» занимает седьмое место с 12 очками.

