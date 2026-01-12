Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Статистика Реала при Хаби Алонсо: количество матчей, побед, поражений, показатели футболистов

Статистика «Реала» при Хаби Алонсо: количество игр, побед, поражений, показатели игроков
Комментарии

Испанский тренер Хаби Алонсо покинул мадридский «Реал». О расставании со специалистом сообщила пресс-служба «Королевского клуба». Испанец возглавлял команду с лета 2025 года. В воскресенье, 11 января, «сливочные» уступили «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

«Реал» провёл под руководством Алонсо 34 матча во всех турнирах, в которых одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Чаще остальных при Алонсо в составе «Реала» выходили полузащитник Арда Гюлер (34 встречи), форвард Винисиус Жуниор (33), а также вратарь Тибо Куртуа и полузащитник Орельен Тчуамени (оба — по 32 игры).

Лучшим бомбардиром команды при Алонсо стал француз Килиан Мбаппе (30 голов). На второй строчке расположился испанец Гонсало Гарсия (8), на третьей — Винисиус (7). Лучшие ассистенты «Реала» при Алонсо — Гюлер и Винисиус (оба — по 10 голевых передач).

Материалы по теме
«Реал» уволил Хаби Алонсо! Уже есть имя сменщика и инсайды об уходе! LIVE
Live
«Реал» уволил Хаби Алонсо! Уже есть имя сменщика и инсайды об уходе! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android