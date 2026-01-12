Статистика «Реала» при Хаби Алонсо: количество игр, побед, поражений, показатели игроков

Испанский тренер Хаби Алонсо покинул мадридский «Реал». О расставании со специалистом сообщила пресс-служба «Королевского клуба». Испанец возглавлял команду с лета 2025 года. В воскресенье, 11 января, «сливочные» уступили «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.

«Реал» провёл под руководством Алонсо 34 матча во всех турнирах, в которых одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Чаще остальных при Алонсо в составе «Реала» выходили полузащитник Арда Гюлер (34 встречи), форвард Винисиус Жуниор (33), а также вратарь Тибо Куртуа и полузащитник Орельен Тчуамени (оба — по 32 игры).

Лучшим бомбардиром команды при Алонсо стал француз Килиан Мбаппе (30 голов). На второй строчке расположился испанец Гонсало Гарсия (8), на третьей — Винисиус (7). Лучшие ассистенты «Реала» при Алонсо — Гюлер и Винисиус (оба — по 10 голевых передач).