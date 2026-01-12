Скидки
Алексей Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА, армейцы назначили новых специалистов

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий, входивший в состав тренерского штаба Фабио Челестини, вынужден покинуть свой пост по семейным обстоятельствам, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

В состав тренерского штаба армейцев войдут Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Итальянские специалисты приступят к работе на первом сборе в Абу-Даби.

«Мы благодарим Алексея Владимировича за работу, при этом ни в коем случае не прощаемся, а также желаем Габриэле и Паоло удачи в ПФК ЦСКА», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

39-летний Габриэле Багаттини — тренер по физподготовке, ранее работавший в ряде швейцарских клубов, а также в сборной Швейцарии U19.

Паоло Фаваретто будет отвечать за стандартные положения. Последним клубом 58-летнего тренера была итальянская «Сампдория».

