Альваро Арбелоа дебютирует на посту тренера «Реала» в матче с «Альбасете» 14 января

Альваро Арбелоа дебютирует на посту тренера «Реала» в матче с «Альбасете» 14 января
Первый матч мадридского «Реала» под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа состоится в среду, 14 января. Это будет встреча 1/8 финала Кубка Испании с командой «Альбасете».

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Клуб объявил о назначении Арбелоа на пост главного тренера после ухода Хаби Алонсо. Ранее Арбелоа занимал должность тренера «Реал Мадрид Кастилья», резервной команды «сливочных».

Альваро Арбелоа возглавлял «Кастилью» с июня 2025 года, и всю свою тренерскую карьеру с 2020 года он провёл в молодёжной академии «Реала». В сезоне-2020/2021 он тренировал команду Infantil A, выигравшую чемпионат, команду Cadete A в сезоне-2021/2022 и команду Juvenil A с 2022 по 2025 год. В качестве тренера Juvenil A он добился требла в сезоне-2022/2023 (чемпионат, Кубок Испании и Кубок чемпионов) и чемпионского титула в сезоне-2024/2025.

Альваро Арбелоа — новый тренер мадридского «Реала»
