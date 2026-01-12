Как относитесь к увольнению Хаби Алонсо из мадридского «Реала»?

Испанский тренер Хаби Алонсо покинул мадридский «Реал». О расставании со специалистом сообщила пресс-служба «Королевского клуба». Испанец возглавлял команду с лета 2025 года. В

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как относитесь к увольнению Хаби Алонсо из мадридского «Реала»?»

«Реал» провёл под руководством Алонсо 34 матча во всех турнирах, в которых одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 45 набранных очков в 19 встречах. Отставание от возглавляющей чемпионскую гонку «Барселоны» составляет четыре очка.