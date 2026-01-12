Хаби Алонсо сам решил покинуть «Реал», названы две причины — Альварес

Испанский специалист Хаби Алонсо сам решил покинуть пост главного тренера мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Пепе Альварес в соцсети X. О расставании с тренером сообщила пресс-служба «Королевского клуба». В воскресенье, 11 января, «сливочные» уступили «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.
По данным источника, Алонсо принял решение об уходе, поскольку был измотан эгоизмом и постоянным отсутствием уважения со стороны раздевалки, которое усилилось на этой неделе. В качестве второй причины называется недостаток поддержки со стороны клуба в последние месяцы.
Алонсо возглавлял «Реал» с лета 2025 года. В официальном сообщении пресс-службы мадридцев говорится, что расставание произошло по обоюдному согласию. Новым главным тренером «сливочных» был назначен другой экс-игрок команды Альваро Арбелоа.
