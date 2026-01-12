Скидки
Хаби Алонсо сам решил покинуть «Реал», названы две причины — Альварес

Испанский специалист Хаби Алонсо сам решил покинуть пост главного тренера мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Пепе Альварес в соцсети X. О расставании с тренером сообщила пресс-служба «Королевского клуба». В воскресенье, 11 января, «сливочные» уступили «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

По данным источника, Алонсо принял решение об уходе, поскольку был измотан эгоизмом и постоянным отсутствием уважения со стороны раздевалки, которое усилилось на этой неделе. В качестве второй причины называется недостаток поддержки со стороны клуба в последние месяцы.

Алонсо возглавлял «Реал» с лета 2025 года. В официальном сообщении пресс-службы мадридцев говорится, что расставание произошло по обоюдному согласию. Новым главным тренером «сливочных» был назначен другой экс-игрок команды Альваро Арбелоа.

Комментарии
