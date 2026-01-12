Скидки
Новый главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа проведёт первую тренировку завтра, 13 января

Комментарии

Первая тренировка нового главного тренера мадридского «Реала» Альваро Арбелоа состоится завтра, 13 января, в 11 часов по местному времени. После этого состоится его первая пресс-конференция.

Сегодня, 12 января, мадридский «Реал» объявил о назначении Альваро Арбелоа на пост главного тренера. Это решение было принято после того, как Хаби Алонсо покинул клуб. Ранее Арбелоа занимал должность тренера «Реал Мадрид Кастилья», резервной команды «сливочных».

В чемпионате Испании мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице после 19 туров с 45 очками. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет четыре очка. В турнирной таблице Лиги чемпионов УЕФА после шести туров «Реал» занимает седьмое место с 12 очками.

Новости. Футбол
