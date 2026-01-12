Алонсо болезненно воспринял поведение Мбаппе в игре с «Барселоной» — Touchline
Поведение французского форварда Килиана Мбаппе в финале Суперкубка Испании, в котором «Реал» уступил «Барселоне» (2:3), стало одной из причин ухода главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо. Как сообщает The Touchline в соцсети X, специалист почувствовал, что его авторитет был окончательно подорван.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36' 1:1 Винисиус Жуниор – 45+2' 2:1 Левандовски – 45+4' 2:2 Гарсия – 45+6' 3:2 Рафинья – 73'
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет
Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо хотел, чтобы его игроки устроили футболистам «Барселоны» коридор почёта после финала Суперкубка страны, а Мбаппе не позволил одноклубникам сделать это и призвал их покинуть поле. Алонсо воспринял этот жест как прямую угрозу своему авторитету.
Хаби Алонсо возглавлял «Реал» с лета 2025 года. Новым главным тренером «сливочных» был назначен другой экс-игрок команды Альваро Арбелоа.
