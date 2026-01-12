Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алонсо болезненно воспринял поведение Мбаппе в игре с «Барселоной» — Touchline

Алонсо болезненно воспринял поведение Мбаппе в игре с «Барселоной» — Touchline
Комментарии

Поведение французского форварда Килиана Мбаппе в финале Суперкубка Испании, в котором «Реал» уступил «Барселоне» (2:3), стало одной из причин ухода главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо. Как сообщает The Touchline в соцсети X, специалист почувствовал, что его авторитет был окончательно подорван.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо хотел, чтобы его игроки устроили футболистам «Барселоны» коридор почёта после финала Суперкубка страны, а Мбаппе не позволил одноклубникам сделать это и призвал их покинуть поле. Алонсо воспринял этот жест как прямую угрозу своему авторитету.

Хаби Алонсо возглавлял «Реал» с лета 2025 года. Новым главным тренером «сливочных» был назначен другой экс-игрок команды Альваро Арбелоа.

Материалы по теме
«Реал» уволил Хаби Алонсо! Уже есть имя сменщика и инсайды об уходе! LIVE
Live
«Реал» уволил Хаби Алонсо! Уже есть имя сменщика и инсайды об уходе! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android