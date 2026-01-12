Хаби Алонсо — лучший тренер «Реала» за последние 10 лет по проценту побед

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо является лучшим среди всех тренеров клуба за последние 10 лет по проценту побед.

На посту главного тренера «сливочных» Алонсо выиграл 71% проведённых матчей. На втором месте – Карло Анчелотти, руководивший командой с 2021 по 2025 год, с показателем 68,8%. В топ-3 также входит Зинедин Зидан (60,5%).

Испанский специалист покинул мадридский «Реал» по соглашению сторон. О расставании с тренером сообщила пресс-служба «Королевского клуба». Испанец возглавлял команду с лета 2025 года. В воскресенье, 11 января, «сливочные» уступили «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.