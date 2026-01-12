Переход Баринова в ЦСКА согласовали Максим Орешкин и Олег Белозёров

Сделку по переходу 29-летнего полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА согласовали патрон красно-синих Максим Орешкин и глава РЖД Олег Белозёров. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Диалог состоялся сегодня, 12 января.

«Орешкин и Белозёров касались этого вопроса и раньше, но решающий диалог состоялся сегодня.

Мудрая позиция Белозёрова при переговорах с Орешкиным позволила согласовать сделку, которая устроила все стороны. Без этого разговора сделка не состоялась бы в текущем виде — безболезненном и выигрышном для всех сторон», — добавил источник «Чемпионата».