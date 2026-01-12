Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переход Баринова в ЦСКА согласовали Максим Орешкин и Олег Белозёров

Переход Баринова в ЦСКА согласовали Максим Орешкин и Олег Белозёров
Комментарии

Сделку по переходу 29-летнего полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА согласовали патрон красно-синих Максим Орешкин и глава РЖД Олег Белозёров. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Диалог состоялся сегодня, 12 января.

«Орешкин и Белозёров касались этого вопроса и раньше, но решающий диалог состоялся сегодня.

Мудрая позиция Белозёрова при переговорах с Орешкиным позволила согласовать сделку, которая устроила все стороны. Без этого разговора сделка не состоялась бы в текущем виде — безболезненном и выигрышном для всех сторон», — добавил источник «Чемпионата».

Материалы по теме
Баринов переходит из «Локо» в ЦСКА! Есть первые подробности. Онлайн трансферов РПЛ
Live
Баринов переходит из «Локо» в ЦСКА! Есть первые подробности. Онлайн трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android