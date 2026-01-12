Скидки
Под руководством Арбелоа «Кастилья» в текущем сезоне одержала 10 побед в 19 матчах
Мадридский «Реал» официально объявил о назначении Альваро Арбелоа на пост тренера команды. Это решение стало следствием ухода Хаби Алонсо из клуба. Ранее Арбелоа занимал должность тренера «Реал Мадрид Кастилья», резервной команды «сливочных».

Под руководством Арбелоа «Кастилья» в текущем сезоне провела 19 встреч, одержав 10 побед и потерпев восемь поражений, один матч завершился вничью. Альваро Арбелоа возглавлял «Кастилью» с июня 2025 года и всю свою тренерскую карьеру с 2020 года провёл в молодёжной академии «Реала».

В сезоне-2020/2021 он тренировал команду Infantil A, выигравшую чемпионат, команду Cadete A в сезоне-2021/2022 и команду Juvenil A с 2022 по 2025 год. В качестве тренера Juvenil A он добился требла в сезоне-2022/2023 (чемпионат, Кубок Испании и Кубок чемпионов) и чемпионского титула в сезоне-2024/2025.

