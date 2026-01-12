Мбаппе возмутился поведением двух игроков «Барселоны» в финале Суперкубка Испании — AS

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе был возмущён поведением двух футболистов «Барселоны» Пау Кубарси и Фермина Лопеса после финала Суперкубка Испании, в котором каталонцы победили «Королевский клуб» (3:2). Об этом сообщает издание AS.

По данным источника, французский нападающий был недоволен неуважительным и оскорбительным поведением, которое позволили себе игроки каталонцев по отношению к «Реалу». По этой причине, как сообщается, Мбаппе и призвал одноклубников не устраивать коридор почёта «Барселоне».

В понедельник, 12 января, «Реал» объявил об уходе с поста главного тренера команды испанца Хаби Алонсо. По данным СМИ, одной из причин увольнение мог стать поступок француза, окончательно подорвавший авторитет тренера.