Экс-президента «Аяччо» Алена Орсони застрелили на похоронах матери — Le Parisien

Бывший президент французского футбольного клуба «Аяччо» Ален Орсони был убит в понедельник, 12 января, во время похорон собственной матери, сообщает Le Parisien.

Трагический инцидент произошёл на Корсике в коммуне Веро, где 71-летний Орсони присутствовал на траурной церемонии. Бывший функционер и политик был убит из огнестрельного длинноствольного оружия с дальнего расстояния. Орсони скончался на месте происшествия.

Прокурор Аяччо Николя Септ инициировал предварительное расследование, квалифицировав дело как «убийство в организованной группе». Расследование ведётся совместно силами полиции и жандармерии.

Орсони занимал пост президента «Аяччо» с 2008 по 2015 годы, а также в сезоне-2022/2023. Его имя связывали с криминальными кругами. В 2008 году полиция предотвратила покушение на его жизнь, вскоре после того, как он возглавил клуб.