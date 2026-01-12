Ряд игроков «Реала» выступали против тренерских идей Хаби Алонсо — Романо

Ряд футболистов мадридского «Реала» были не согласны с тренерскими идеями испанского специалиста Хаби Алонсо. Об этом рассказал футбольный инсайдер Фабрицио Романо в новом выпуске на YouTube-канале.

По данным источника, отношения Хаби Алонсо с некоторыми игроками осложнились ещё со времён клубного чемпионата мира в США. Сообщается, что испанец хотел привнести в клуб свои тренерские идеи, но футболисты привыкли к другому.

12 января Хаби Алонсо на посту главного тренера «Реала» заменил другой экс-игрок мадридцев Альваро Арбелоа. В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 45 набранных очков в 19 встречах.