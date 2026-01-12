Marca: увольнение Алонсо шокировало игроков «Реала», они были уверены, что тренер не уйдёт

Ряд игроков мадридского «Реала» были шокированы новостью об уходе из клуба главного тренера команды Хаби Алонсо. Как сообщает издание Marca, никто из футболистов не ожидал такого решения на данном этапе сезона и особенно после спокойной атмосферы, царившей после финала Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:3).

Сообщается, что после финала Суперкубка игроки воспринимали сохранение тренера как должное. Не было причин для беспокойства или признаков того, что руководство рассматривает возможность смены тренера, учитывая поражение от «Барселоны» с минимальным счётом. Напротив, команда понимала, что проект продолжается и что Хаби Алонсо пользуется полной поддержкой клуба после этого турнира, что подтвердилось объятиями президента и тренера во время церемонии награждения.

Поэтому объявление о его уходе стало настоящим шоком для команды. Несколько игроков в частном порядке признались, что узнали об изменении из официального заявления клуба без предварительного уведомления, что усилило их недоумение. По данным источника, некоторые игроки утверждают, что в последние недели отношения между тренером и раздевалкой стали более гладкими.