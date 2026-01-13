Скидки
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 20-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Комментарии

В понедельник, 12 января, завершился 20-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей 20-го тура Серии А:

10 января, суббота:

17:00. «Удинезе» — «Пиза» — 2:2;
17:00. «Комо» — «Болонья» — 1:1;
20:00. «Рома» — «Сассуоло» — 2:0;
22:45. «Аталанта» — «Торино» — 2:0.

11 января, воскресенье:

14:30. «Лечче» — «Парма» — 1:2;
17:00. «Фиорентина» — «Милан» — 1:1;
20:00. «Верона» — «Лацио» — 0:1;
22:45. «Интер» М — «Наполи» — 2:2.

12 января, понедельник:

20:30. «Дженоа» — «Кальяри» — 3:0;
22:45. «Ювентус» — «Кремонезе» — 5:0.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набравший 43 очка. На втором месте расположился «Милан», у команды 39 очков. На третьей строчке находится «Наполи», в активе которого также 39 очков.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Комментарии
