Испанский журналист опроверг информацию, что «Реал» и Алонсо расстались по согласию

Журналист El Chiringuito TV Маркос Бенито рассказал о процессе увольнения бывшего главного тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо.

«В 16:30 Хаби Алонсо и его агент получили звонок из клуба. Мадридский «Реал» ждал почти два часа, прежде чем опубликовать заявление. Агента Алонсо не было в Мадриде; сам Алонсо находился дома. Они не ожидали, что это увольнение произойдёт именно сейчас. Когда говорят «по взаимному согласию», это вежливая формулировка. Он не хотел покидать «Мадрид»; он даже не рассматривал такой вариант. Им пришлось расстаться в одностороннем порядке, а не по взаимному согласию», — приводит слова Бенито Footmercato.

Испанский специалист покинул мадридский «Реал». О расставании с тренером сообщила пресс-служба «Королевского клуба». Испанец возглавлял команду с лета 2025 года.