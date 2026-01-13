Результаты матчей 19-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 12 января, завершился 19-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей 19-го тура чемпионата Испании:

9 января, пятница:

23:00. «Хетафе» — «Реал Сосьедад» — 1:2.

10 января, суббота:

16:00. «Овьедо» — «Бетис» — 1:1;

18:15. «Вильярреал» — «Алавес» — 3:1;

20:30. «Жирона» — «Осасуна» — 1:0;

23:00. «Валенсия» — «Эльче» — 1:1.

11 января, воскресенье:

16:00. «Райо Вальекано» — «Мальорка» — 2:1;

18:15. «Леванте» — «Эспаньол» — 1:1.

12 января, понедельник:

23:00. «Севилья» — «Сельта» — 0:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набравшая 49 очков. В топ-4 также входят мадридский «Реал» (45 очков), «Вильярреал» (41) и «Атлетико» (38).