«Аль-Наср» уступил «Аль-Хилялю» в матче Про-Лиги, несмотря на гол Роналду

Завершился матч 15-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в игре забил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на 42-й минуте. На 57-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари сравнял счёт, реализовав пенальти. На 60-й минуте с поля был удалён вратарь «Аль-Насра» Наваф Аль-Акиди, а на 81-й минуте Мохаммед Канно положил второй мяч в ворота гостей. Последний гол в игре забил футболист «Аль-Хиляля» Рубен Невеш на 90+2-й минуте.

После 14 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Аль-Наср» располагается на второй строчке, у команды 31 набранное очко.

В следующем туре «Аль-Хиляль» в выездном матче встретится с «Неомом» 18 января, а «Аль-Наср» на день раньше на своём поле примет «Аль-Шабаб».