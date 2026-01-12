Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль-Хиляль — Аль-Наср, результат матча 12 января 2026, счёт 3:1, 15-й тур саудовской Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Наср» уступил «Аль-Хилялю» в матче Про-Лиги, несмотря на гол Роналду
Комментарии

Завершился матч 15-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 15-й тур
12 января 2026, понедельник. 20:30 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 42'     1:1 Аль-Давсари – 57'     2:1 Канно – 81'     3:1 Невеш – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Акиди – 60'

Первый мяч в игре забил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на 42-й минуте. На 57-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари сравнял счёт, реализовав пенальти. На 60-й минуте с поля был удалён вратарь «Аль-Насра» Наваф Аль-Акиди, а на 81-й минуте Мохаммед Канно положил второй мяч в ворота гостей. Последний гол в игре забил футболист «Аль-Хиляля» Рубен Невеш на 90+2-й минуте.

После 14 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Аль-Наср» располагается на второй строчке, у команды 31 набранное очко.

В следующем туре «Аль-Хиляль» в выездном матче встретится с «Неомом» 18 января, а «Аль-Наср» на день раньше на своём поле примет «Аль-Шабаб».

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Аль-Наср» уступил «Аль-Кадисии», проиграв второй матч подряд. Роналду забил 958-й гол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android