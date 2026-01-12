Скидки
Стало известно, что Хаби Алонсо сказал в офисе «Реала» перед своим увольнением — AS

Комментарии

Испанское издание AS поделилось деталями встречи тренера Хаби Алонсо с руководством мадридского «Реала», по результатам которой специалист покинул клуб. Об уходе испанца по обоюдному согласию сторон было объявлено в понедельник, 12 января.

По данным источника, команда прилетела в Мадрид около 8:00 по местному времени после поездки в Саудовскую Аравию, где днём ранее «сливочные» уступили «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.

На встрече с руководством клуба в офисе «Реала» Алонсо заявил, что устал от ситуации и «жизни под дамокловым мечом». В ответ руководство высказало свои сомнения по поводу проекта, который тренер пытался реализовать.

Комментарии
Новости. Футбол
