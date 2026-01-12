Стало известно, что Хаби Алонсо сказал в офисе «Реала» перед своим увольнением — AS
Испанское издание AS поделилось деталями встречи тренера Хаби Алонсо с руководством мадридского «Реала», по результатам которой специалист покинул клуб. Об уходе испанца по обоюдному согласию сторон было объявлено в понедельник, 12 января.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36' 1:1 Винисиус Жуниор – 45+2' 2:1 Левандовски – 45+4' 2:2 Гарсия – 45+6' 3:2 Рафинья – 73'
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет
По данным источника, команда прилетела в Мадрид около 8:00 по местному времени после поездки в Саудовскую Аравию, где днём ранее «сливочные» уступили «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.
На встрече с руководством клуба в офисе «Реала» Алонсо заявил, что устал от ситуации и «жизни под дамокловым мечом». В ответ руководство высказало свои сомнения по поводу проекта, который тренер пытался реализовать.
