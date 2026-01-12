Скидки
Экс-защитник Пер Мертезакер ушёл с поста главы академии лондонского «Арсенала»

Комментарии

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Пер Мертезакер принял решение покинуть пост главы академии «канониров».

«Арсенал» был и всегда останется для меня особенным клубом, поэтому это было трудное решение. Я чрезвычайно благодарен клубу за оказанное мне доверие. Теперь пришло время двигаться дальше, попробовать себя в чём-то новом и добиться ещё больших успехов», — приводит слова Мертезакера официальный сайт «Арсенала».

Бывший игрок «канониров» долгое время работал в структуре лондонской команды после завершения игровой карьеры.

30 августа 2011 года Мертезакер подписал контракт с «Арсеналом», перейдя из «Вердера» за € 10 млн. Он провёл три года в команде, прежде чем завершить карьеру игрока. В 2018 году на официальном сайте клуба было объявлено о его назначении главой академии.

