Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 959-й мяч в профессиональной карьере футболиста. Это случилось в матче 15-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором его команда встречалась «Аль-Хилялем». Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Форвард «Аль-Насра» открыл счёт в игре на 42-й минуте, однако это не помогло его клубу набрать очки. После 14 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Аль-Наср» располагается на второй строчке, у команды 31 набранное очко.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился тремя результативными передачами.