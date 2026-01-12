Криштиану Роналду забил 959-й мяч в профессиональной карьере
Поделиться
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 959-й мяч в профессиональной карьере футболиста. Это случилось в матче 15-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором его команда встречалась «Аль-Хилялем». Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 15-й тур
12 января 2026, понедельник. 20:30 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 42' 1:1 Аль-Давсари – 57' 2:1 Канно – 81' 3:1 Невеш – 90+2'
Удаления: нет / Аль-Акиди – 60'
Форвард «Аль-Насра» открыл счёт в игре на 42-й минуте, однако это не помогло его клубу набрать очки. После 14 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Аль-Наср» располагается на второй строчке, у команды 31 набранное очко.
В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился тремя результативными передачами.
Комментарии
- 12 января 2026
-
23:18
-
23:15
-
23:09
-
23:07
-
22:58
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:41
-
22:33
-
22:17
-
22:14
-
21:54
-
21:46
-
21:41
-
21:40
-
21:25
-
21:17
-
21:14
-
21:13
-
21:04
-
20:59
-
20:54
-
20:52
-
20:46
-
20:40
-
20:27
-
20:18
-
20:15
-
20:14
-
20:05
-
20:01
-
19:55
-
19:52
-
19:48