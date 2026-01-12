Скидки
Криштиану Роналду забил 959-й мяч в профессиональной карьере

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 959-й мяч в профессиональной карьере футболиста. Это случилось в матче 15-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором его команда встречалась «Аль-Хилялем». Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 15-й тур
12 января 2026, понедельник. 20:30 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 42'     1:1 Аль-Давсари – 57'     2:1 Канно – 81'     3:1 Невеш – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Акиди – 60'

Форвард «Аль-Насра» открыл счёт в игре на 42-й минуте, однако это не помогло его клубу набрать очки. После 14 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Аль-Наср» располагается на второй строчке, у команды 31 набранное очко.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился тремя результативными передачами.

