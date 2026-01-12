Скидки
Мбаппе обратился к Алонсо после увольнения тренера из «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выступил с обращением к бывшему главному тренеру «сливочных» Хаби Алонсо после увольнения наставника из клуба.

«Это было недолго, но для меня оказалось большим удовольствием играть под твоим руководством и учиться у тебя. Спасибо за доверие с первого дня. Я запомню тебя как тренера с чёткими идеями и глубоким пониманием футбола. Удачи тебе на следующем этапе», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

Испанский специалист покинул мадридский «Реал» 12 января. О расставании с тренером сообщила пресс-служба «Королевского клуба». Испанец возглавлял команду с лета 2025 года.

