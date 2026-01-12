Винисиус не продлевал контракт с «Реалом», ожидая решения по Хаби Алонсо — Романо

Бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор не продлевал контракт с клубом, ожидая решения по тренеру Хаби Алонсо. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, отправной точкой конфликта тренера и игрока стала реакция бразильца на замену в матче 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1) 26 октября 2025 года.

«Отношения между Хаби и некоторыми игроками были напряжёнными уже несколько месяцев. Мы все видели, что произошло в первом «эль класико» в первой половине сезона. «Реал» выиграл у «Барселоны» в том матче, однако все мы помним реакцию Винисиуса Жуниора.

Фото: кадр из трансляции

После этого Хаби Алонсо пытался наладить отношения с ним и найти общий язык. Но, как вы помните, я рассказывал о новом контракте Винисиуса с «Реалом». В этой ситуации игрок хотел подождать и посмотреть, что будет с Хаби Алонсо. Так что история с Винисиусом стала отправной точкой», — сказал Романо в выпуске на YouTube-канале.