Орельен Тчуамени поблагодарил Алонсо после его ухода с поста тренера «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени выразил благодарность бывшему главному тренеру команды Хаби Алонсо.

«Спасибо за всё! Было приятно поучиться у одного из лучших в мире. Всего наилучшего в вашем путешествии», — говорится в сообщении Тчуамени в соцсетях.

Сегодня, 12 января, Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала». В связи с этим клуб объявил о назначении Альваро Арбелоа на освободившуюся должность. Ранее Арбелоа занимал пост тренера команды «Реал Мадрид Кастилья», резервной команды «сливочных».

Напомним, вчера, 11 января, «Реал» проиграл в Суперкубке Испании, уступив «Барселоне» со счётом 2:3.