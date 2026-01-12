Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орельен Тчуамени поблагодарил Алонсо после его ухода с поста тренера «Реала»

Орельен Тчуамени поблагодарил Алонсо после его ухода с поста тренера «Реала»
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени выразил благодарность бывшему главному тренеру команды Хаби Алонсо.

«Спасибо за всё! Было приятно поучиться у одного из лучших в мире. Всего наилучшего в вашем путешествии», — говорится в сообщении Тчуамени в соцсетях.

Сегодня, 12 января, Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала». В связи с этим клуб объявил о назначении Альваро Арбелоа на освободившуюся должность. Ранее Арбелоа занимал пост тренера команды «Реал Мадрид Кастилья», резервной команды «сливочных».

Напомним, вчера, 11 января, «Реал» проиграл в Суперкубке Испании, уступив «Барселоне» со счётом 2:3.

Материалы по теме
Официально
Альваро Арбелоа — новый тренер мадридского «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android