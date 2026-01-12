Хаби Алонсо — первый тренер «Реала», который не завоевал ни одного трофея после 30 матчей

Покинувший пост главного тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо стал первым специалистом, который провёл более 30 матчей клуба и не выиграл ни одного трофея, с тех пор, как это сделал Мануэль Пеллегрини в сезоне-2009/2010. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

Сезон-2009/2010 также стал первым сезоном Хаби Алонсо в качестве игрока «Реала».

В связи с уходом Алонсо клуб объявил о назначении Альваро Арбелоа на освободившуюся должность. Ранее Арбелоа занимал пост тренера команды «Реал Мадрид Кастилья», резервной команды «сливочных».

Стоит отметить, что накануне, 11 января, «Реал» проиграл в Суперкубке Испании, уступив «Барселоне» со счётом 2:3.