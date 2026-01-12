Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ваша вера сделала меня лучшим». Гюлер обратился к Алонсо после увольнения тренера

«Ваша вера сделала меня лучшим». Гюлер обратился к Алонсо после увольнения тренера
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Арда Гюлер выступил с обращением к бывшему главному тренеру «сливочных» Хаби Алонсо после увольнения наставника из клуба.

«Господин Хаби Алонсо, спасибо вам за веру и доверие ко мне с самого первого дня.

Каждый разговор, каждая деталь, каждое требование помогли сформировать мою игру и вывести меня на более высокий уровень. Я искренне благодарен за всё, что вы сделали для меня. Ваша вера сделала меня лучшим игроком.

Желаю вам и вашей команде всяческих успехов в будущем. Ваше влияние навсегда останется со мной», — написал Гюлер на своей странице в социальной сети.

Испанский специалист покинул мадридский «Реал» 12 января. О расставании с тренером сообщила пресс-служба «Королевского клуба». Испанец возглавлял команду с лета 2025 года.

Материалы по теме
Мбаппе обратился к Алонсо после увольнения тренера из «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android