Голкипер «Реала» Лунин поблагодарил Алонсо после ухода тренера из клуба

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин выступил с обращением к бывшему главному тренеру «сливочных» Хаби Алонсо после увольнения наставника из клуба.

«Спасибо вам за всё, мистер. Вы отличный тренер, и вас ждёт большой успех. Удачи», — написал Лунин на своей странице в социальной сети.

«Реал» провёл под руководством Алонсо 34 матча во всех турнирах, в которых одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

Испанский специалист покинул мадридский «Реал» 12 января. О расставании с тренером сообщила пресс-служба «Королевского клуба». Испанец возглавлял команду с лета 2025 года. В воскресенье, 11 января, «сливочные» уступили «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.