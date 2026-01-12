Голкипер «Реала» Лунин поблагодарил Алонсо после ухода тренера из клуба
Поделиться
Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин выступил с обращением к бывшему главному тренеру «сливочных» Хаби Алонсо после увольнения наставника из клуба.
«Спасибо вам за всё, мистер. Вы отличный тренер, и вас ждёт большой успех. Удачи», — написал Лунин на своей странице в социальной сети.
«Реал» провёл под руководством Алонсо 34 матча во всех турнирах, в которых одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.
Испанский специалист покинул мадридский «Реал» 12 января. О расставании с тренером сообщила пресс-служба «Королевского клуба». Испанец возглавлял команду с лета 2025 года. В воскресенье, 11 января, «сливочные» уступили «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36' 1:1 Винисиус Жуниор – 45+2' 2:1 Левандовски – 45+4' 2:2 Гарсия – 45+6' 3:2 Рафинья – 73'
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет
Материалы по теме
Комментарии
- 12 января 2026
-
23:18
-
23:15
-
23:09
-
23:07
-
22:58
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:41
-
22:33
-
22:17
-
22:14
-
21:54
-
21:46
-
21:41
-
21:40
-
21:25
-
21:17
-
21:14
-
21:13
-
21:04
-
20:59
-
20:54
-
20:52
-
20:46
-
20:40
-
20:27
-
20:18
-
20:15
-
20:14
-
20:05
-
20:01
-
19:55
-
19:52
-
19:48