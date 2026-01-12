Скидки
Голкипер «Реала» Лунин поблагодарил Алонсо после ухода тренера из клуба

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин выступил с обращением к бывшему главному тренеру «сливочных» Хаби Алонсо после увольнения наставника из клуба.

«Спасибо вам за всё, мистер. Вы отличный тренер, и вас ждёт большой успех. Удачи», — написал Лунин на своей странице в социальной сети.

«Реал» провёл под руководством Алонсо 34 матча во всех турнирах, в которых одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

Испанский специалист покинул мадридский «Реал» 12 января. О расставании с тренером сообщила пресс-служба «Королевского клуба». Испанец возглавлял команду с лета 2025 года. В воскресенье, 11 января, «сливочные» уступили «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет
