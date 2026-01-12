Скидки
Хавбек «Реала» Даниель Себальос выразил благодарность Алонсо после его ухода из «Реала»

Хавбек «Реала» Даниель Себальос выразил благодарность Алонсо после его ухода из «Реала»
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос поблагодарил бывшего тренера Хаби Алонсо, который покинул клуб сегодня, 12 января.

«Спасибо вам за всё, мистер. С вашими амбициями, вашим желанием и вашим взглядом на футбол вас ждут только великие свершения. Желаю вам всего наилучшего», — написал Себальос в социальных сетях.

Уход Алонсо произошёл на фоне неудач команды, включая недавнее поражение в Суперкубке Испании от «Барселоны» со счётом 2:3. В связи с этим «Реал» объявил о назначении Альваро Арбелоа на освободившуюся должность главного тренера. Ранее Арбелоа возглавлял команду «Реал Мадрид Кастилья», являющуюся резервной командой «сливочных».

