Фото: неоднозначная реакция Роналду на третий гол «Аль-Хиляля» в ворота «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду неоднозначно отреагировал на третий мяч «Аль-Хиляля» в ворота своей команды в матче 15-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 (1:3).

Сам нападающий был заменён на 83-й минуте встречи, а его 959-й гол в карьере не помог «Аль-Насру» набрать очков в этом матче.

Фото: Кадр из трансляции

После 14 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Аль-Наср» располагается на второй строчке, у команды 31 набранное очко.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился тремя результативными передачами.