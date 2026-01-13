Руни сказал, что готов войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед», если назначат Кэррика

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился своими представлениями о том, кто должен возглавить команду, а также заявил о готовности войти в тренерский штаб «красных дьяволов». Ранее сообщалось, что главным претендентом на вакантную должность является экс-игрок клуба Майкл Кэррик.

«Независимо от того, приедет ли Майкл [Кэррик], или Флетч [Даррен Флетчер], или Джон О'Ши, или я, нужны люди, которые знают футбольный клуб, которые заботятся о нём и понимают, что нужно, чтобы стать игроком «Манчестер Юнайтед», вот что должно быть. Клуб потерял свою идентичность, утратил чувство семьи, если хотите.

Будь то Уле [Уле-Гуннар Сульшер] или Майкл — это возможность вернуть этот дух «Манчестер Юнайтед» в команду. Присоединился бы к штабу Кэррика? Конечно! Это не составляет труда. Я не выпрашиваю здесь работу. Просто чтобы все знали: если бы меня попросили войти [в штаб], я бы, конечно, согласился», — сказал Руни в выпуске подкаста BBC.