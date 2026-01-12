Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Конор Галлахер дал согласие на переход из «Атлетико» в «Тоттенхэм» — Романо

Конор Галлахер дал согласие на переход из «Атлетико» в «Тоттенхэм» — Романо
Комментарии

Полузащитник мадридского «Атлетико» Конор Галлахер вскоре подпишет соглашение о переходе в лондонский «Тоттенхэм». Игрок уведомил «Атлетико» о своём решении присоединиться к команде. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

«Тоттенхэм» готов заплатить € 40 млн за полноценный трансфер, чтобы обойти другого претендента на игрока — «Астон Виллу».

«Астон Вилла» сегодня, 12 января, согласовала сделку с «Атлетико», однако отказалась от продолжения переговоров, поскольку Галлахер не дал окончательного согласия на переход в стан бирмингемцев. На данный момент Конор Галлахер оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.

Материалы по теме
Игроки «Тоттенхэма» ожидают скорого увольнения тренера Томаса Франка — Indykaila
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android