Конор Галлахер дал согласие на переход из «Атлетико» в «Тоттенхэм» — Романо

Полузащитник мадридского «Атлетико» Конор Галлахер вскоре подпишет соглашение о переходе в лондонский «Тоттенхэм». Игрок уведомил «Атлетико» о своём решении присоединиться к команде. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

«Тоттенхэм» готов заплатить € 40 млн за полноценный трансфер, чтобы обойти другого претендента на игрока — «Астон Виллу».

«Астон Вилла» сегодня, 12 января, согласовала сделку с «Атлетико», однако отказалась от продолжения переговоров, поскольку Галлахер не дал окончательного согласия на переход в стан бирмингемцев. На данный момент Конор Галлахер оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.