«Локомотиву» будет тяжело. Баринов — лидер команды». Мор — о переходе футболиста в ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Локомотиву» будет очень тяжело. Помимо чисто футбольных причин, Баринов — лидер команды в раздевалке и на поле. Когда что‑то не получается, он заводит и бодрит партнёров. Поэтому «Локомотиву» и Михаилу Галактионову в этом плане не позавидуешь. Потеря такого футболиста скажется на команде в худшую сторону», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Локомотив» объявил, что возобновил переговоры о трансфере 29‑летнего хавбека в ЦСКА, поэтому Баринов не поедет на сборы с командой до разрешения ситуации. А позднее в прессе появилась информация, что клубы договорились о трансфере капитана железнодорожников. Контракт футболиста с красно‑зелёными рассчитан до конца июня 2026 года.