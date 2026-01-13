«Ювентус» одержал уверенную победу над «Кремонезе» в матче 20-го тура Серии А

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Ювентус» и «Кремонезе». Команды играли на стадионе «Альянц» (Турин, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Эрманно Феличани. Игра закончилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче открыл защитник Бремер на 12-й минуте. Удвоил преимущество хозяев поля нападающий Джонатан Дэвид спустя три минуты. Форвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз на 35-й минуте сделал счёт 3:0. Защитник «Кремонезе» Филиппо Терраччано забил в свои ворота на 48-й минуте встречи. Полузащитник туринцев Уэстон Маккенни на 64-й минуте забил пятый мяч в ворота гостей.

Таким образом, «Ювентус» набрал 39 очков в 20 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Кремонезе» с 22 очками располагается на 13-й строчке. Лидирует в лиге миланский «Интер» с 43 очками в 19 встречах.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Кальяри» 17 января, а «Кремонезе» встретится с «Вероной» 19 января.