Ювентус — Кремонезе, результат матча 12 января 2026, счет 5:0, 20-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» одержал уверенную победу над «Кремонезе» в матче 20-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Ювентус» и «Кремонезе». Команды играли на стадионе «Альянц» (Турин, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Эрманно Феличани. Игра закончилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

Италия — Серия А . 20-й тур
12 января 2026, понедельник. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
5 : 0
Кремонезе
Кремона
1:0 Бремер – 12'     2:0 Дэвид – 15'     3:0 Йылдыз – 35'     4:0 Терраччано – 48'     5:0 Маккенни – 64'    

Счёт в матче открыл защитник Бремер на 12-й минуте. Удвоил преимущество хозяев поля нападающий Джонатан Дэвид спустя три минуты. Форвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз на 35-й минуте сделал счёт 3:0. Защитник «Кремонезе» Филиппо Терраччано забил в свои ворота на 48-й минуте встречи. Полузащитник туринцев Уэстон Маккенни на 64-й минуте забил пятый мяч в ворота гостей.

Таким образом, «Ювентус» набрал 39 очков в 20 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Кремонезе» с 22 очками располагается на 13-й строчке. Лидирует в лиге миланский «Интер» с 43 очками в 19 встречах.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Кальяри» 17 января, а «Кремонезе» встретится с «Вероной» 19 января.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
