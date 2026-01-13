Дмитрий Баринов проходит медосмотр перед трансфером в ЦСКА, клубы договорились

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов проходит медосмотр перед переходом в московский ЦСКА. Об этом сообщил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо. Ранее стало известно, что опорник не поехал с железнодорожниками на сбор из-за переговоров с красно-синими.

«Клубы достигли принципиальной договорённости. Дмитрий Баринов проходит медосмотр для финализации перехода в ЦСКА», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Контракт Дмитрия Баринова с «Локомотивом» подходит к концу летом текущего года. В сезоне-2025/2026 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах Мир Российской Премьер-Лиги. На его счету три гола и шесть результативных передач.