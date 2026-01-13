Скидки
Главная Футбол Новости

Севилья — Сельта, результат матча 12 января 2026, счёт 0:1, 19-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Севилья» проиграла «Сельте», пропустив гол с пенальти в концовке матча Ла Лиги


Завершился матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Сельта». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хосе Санчес Мартинес. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.

Испания — Примера . 19-й тур
12 января 2026, понедельник. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 1
Сельта
Виго
0:1 Алонсо – 88'    

Единственный гол во встрече с пенальти забил защитник гостей Маркос Алонсо на 88-й минуте.

После 19 матчей чемпионата Испании «Севилья» набрала 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Сельта» заработала 29 очков и располагается на седьмой строчке. Возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата «Барселона», у которой 49 очков после 19 туров.

В следующем туре «Севилья» на выезде встретится с «Эльче» 19 января, а «Сельта» на день раньше сыграет на домашнем стадионе с «Райо Вальекано».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
