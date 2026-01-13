Президент мадридского «Реала» мечтает, чтобы клуб возглавил Юрген Клопп — Ауна

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес мечтает, чтобы «сливочных» возглавил немецкий специалист Юрген Клопп, сообщает журналист Footmercato Санти Ауна.

По информации источника, президент мадридской команды попытается убедить немецкого тренера возглавить «Королевский клуб».

Клопп получил широкую известность, возглавляя дортмундскую «Боруссию». Ранее он работал в «Майнце», а с 2016 по 2024 год — в «Ливерпуле». Английскую команду Клопп привёл к победе в АПЛ, выиграл вместе с ней Лигу чемпионов УЕФА, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу.

Ранее пресс-служба мадридского «Реала» сообщила о расставании с тренером Хаби Алонсо по обоюдному согласию.