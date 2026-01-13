«Ливерпуль» разгромил «Барнсли» в матче Кубка Англии, забив два мяча в концовке

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встречались «Ливерпуль» и «Барнсли». Команды играли на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В качестве главного арбитра выступил Фараи Халлам. Победу со счётом 4:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи на девятой минуте. На 36-й минуте защитник Жереми Фримпонг удвоил преимущество хозяев. Через четыре минуты полузащитник «Барнсли» Адам Филлипс сократил отставание в счёте. На 84-й минуте Флориан Вирц забил третий мяч в ворота гостей, а на 90+4-й минуте нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике установил окончательный счёт в матче.

«Ливерпуль» начал своё выступление в Кубке Англии сезона-2025/2026 со стадии третьего раунда, а «Барнсли» во встрече предыдущей стадии турнира одержал победу над «Питерборо Юнайтед» со счётом 1:0. Соперник «Ливерпуля» в следующем раунде Кубка Англии определится по итогам жеребьёвки.