«ПСЖ» вылетел из Кубка Франции на стадии 1/16 финала, проиграв в дерби «Парижу»

Завершился матч 1/16 финала Кубка Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Париж». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рудди Буке. Победу в дерби со счётом 1:0 одержали номинальные гости.

Единственный мяч в игре был забит на 76-й минуте. Отличился вышедший на замену нападающий Нанитамо Иконе.

Таким образом, «Париж» вышел в 1/8 финала Кубка Франции, а «ПСЖ», который является действующим обладателем трофея, завершил выступление в турнире. В финале прошлогоднего розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила в финале «Реймс» (3:0).