Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Париж, результат матча 12 января 2026, счёт 0:1, 1/16 финала Кубка Франции 2025/2026

«ПСЖ» вылетел из Кубка Франции на стадии 1/16 финала, проиграв в дерби «Парижу»
Комментарии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Париж». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рудди Буке. Победу в дерби со счётом 1:0 одержали номинальные гости.

Кубок Франции . 1/16 финала
12 января 2026, понедельник. 23:10 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
0 : 1
Париж
Париж
0:1 Иконе – 74'    

Единственный мяч в игре был забит на 76-й минуте. Отличился вышедший на замену нападающий Нанитамо Иконе.

Таким образом, «Париж» вышел в 1/8 финала Кубка Франции, а «ПСЖ», который является действующим обладателем трофея, завершил выступление в турнире. В финале прошлогоднего розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила в финале «Реймс» (3:0).

Календарь Кубка Франции сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Франции сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: «Ньюкасл» — «Манчестер Сити», «Филадельфия» — «Тампа», теннис и НБА
Топ-матчи вторника: «Ньюкасл» — «Манчестер Сити», «Филадельфия» — «Тампа», теннис и НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android