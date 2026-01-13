Скидки
«ПСЖ» впервые за 12 лет вылетел на стадии 1/16 финала Кубка Франции

«ПСЖ» впервые с 2014 года вылетел на стадии 1/16 финала Кубка Франции.

Кубок Франции . 1/16 финала
12 января 2026, понедельник. 23:10 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
0 : 1
Париж
Париж
0:1 Иконе – 74'    

12 января парижане сенсационно уступили «Парижу» со счётом 0:1. В последний раз столь ранний вылет с турнира был 12 лет назад. Тогда «ПСЖ» проиграл «Монпелье» со счётом 1:2.

«ПСЖ» – действующий обладатель трофея. В финале прошлогоднего розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила «Реймс» со счётом 3:0. Также «ПСЖ» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Франции – на их счету 16 титулов. На втором месте по этому показателю находится «Марсель», команда побеждала в турнире 10 раз. Следом идут «Сент-Этьен» и «Лилль», на счету которых по шесть побед.

