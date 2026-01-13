«ПСЖ» впервые за 12 лет вылетел на стадии 1/16 финала Кубка Франции

12 января парижане сенсационно уступили «Парижу» со счётом 0:1. В последний раз столь ранний вылет с турнира был 12 лет назад. Тогда «ПСЖ» проиграл «Монпелье» со счётом 1:2.

«ПСЖ» – действующий обладатель трофея. В финале прошлогоднего розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила «Реймс» со счётом 3:0. Также «ПСЖ» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Франции – на их счету 16 титулов. На втором месте по этому показателю находится «Марсель», команда побеждала в турнире 10 раз. Следом идут «Сент-Этьен» и «Лилль», на счету которых по шесть побед.