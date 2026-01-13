Скидки
Экс-игрок «Реала» Гути назвал причину увольнения Хаби Алонсо

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути высказался о причине увольнения главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо. Испанский специалист покинул мадридский «Реал» 12 января. О расставании с тренером сообщила пресс-служба «Королевского клуба».

«Я не был в раздевалке при Хаби и не могу это утверждать наверняка. Знаю только, что, если игроки в раздевалке проявляют недовольство тренером, это сказывается на тренировках и в матчах. По моему мнению, именно это и стало причиной ухода Хаби в середине сезона, хотя его спортивные показатели были неплохими», — сказал Гути в интервью Marca.

Испанец возглавлял команду с лета 2025 года. «Реал» провёл под руководством Алонсо 34 встречи во всех турнирах, в которых одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

