«ПСЖ» проиграл парижское дерби впервые в истории

Французский «Пари Сен-Жермен» вылетел на стадии 1/16 финала Кубка Франции — 2025/2026, проиграв с минимальным счётом в дерби с клубом «Париж» (0:1). Это поражение вошло в историю противостояния двух столичных французских клубов.

Как сообщается на портале Transfermarkt, «ПСЖ» уступил в парижском дерби впервые в истории. Ранее до встречи в Кубке Франции команды играли между собой трижды. В матче 17-го тура Лиги 1 текущего сезона подопечные Луиса Энрике победили со счётом 2:1. Ещё две встречи состоялись в сезоне-1978/1979. Тогда матчи высшего французского дивизиона были закончены вничью — 1:1 и 2:2.

Отметим, «Париж» вышел в 1/8 финала Кубка Франции, а «ПСЖ», который является действующим обладателем трофея, завершил выступление в турнире.