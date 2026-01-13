Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике впервые под руководством «ПСЖ» упустил возможность выиграть трофей во Франции

Луис Энрике впервые под руководством «ПСЖ» упустил возможность выиграть трофей во Франции
Комментарии

Французский «Пари Сен-Жермен» вылетел на стадии 1/16 финала Кубка Франции — 2025/2026, проиграв с минимальным счётом в дерби с клубом «Париж» (0:1). Таким образом, красно-синие, являющиеся действующими обладателями трофея, завершили своё выступление на турнире.

Кубок Франции . 1/16 финала
12 января 2026, понедельник. 23:10 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
0 : 1
Париж
Париж
0:1 Иконе – 74'    

Для главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике это первый раз за всё время работы во французском гранде, когда команда досрочно упустила возможность выиграть трофей на внутренней арене.

Напомним, Луис Энрике возглавил «ПСЖ» летом 2023 года. За это время столичная команда завоевала во Франции два титула чемпиона Лиги 1, два Кубка Франции и три Суперкубка страны. Кроме того, парижане завоевали Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и трофей Межконтинентального кубка.

Материалы по теме
«ПСЖ» сенсационно вылетел из Кубка Франции! Кошмарное невезение перечеркнуло шанс на требл
«ПСЖ» сенсационно вылетел из Кубка Франции! Кошмарное невезение перечеркнуло шанс на требл
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android