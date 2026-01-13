Луис Энрике впервые под руководством «ПСЖ» упустил возможность выиграть трофей во Франции

Французский «Пари Сен-Жермен» вылетел на стадии 1/16 финала Кубка Франции — 2025/2026, проиграв с минимальным счётом в дерби с клубом «Париж» (0:1). Таким образом, красно-синие, являющиеся действующими обладателями трофея, завершили своё выступление на турнире.

Для главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике это первый раз за всё время работы во французском гранде, когда команда досрочно упустила возможность выиграть трофей на внутренней арене.

Напомним, Луис Энрике возглавил «ПСЖ» летом 2023 года. За это время столичная команда завоевала во Франции два титула чемпиона Лиги 1, два Кубка Франции и три Суперкубка страны. Кроме того, парижане завоевали Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и трофей Межконтинентального кубка.