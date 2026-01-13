Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энрике прокомментировал сенсационное поражение «ПСЖ» в матче с «Парижем» в Кубке Франции

Энрике прокомментировал сенсационное поражение «ПСЖ» в матче с «Парижем» в Кубке Франции
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал сенсационное поражение команды в 1/16 финала Кубка Франции с «Парижем» (0:1).

Кубок Франции . 1/16 финала
12 января 2026, понедельник. 23:10 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
0 : 1
Париж
Париж
0:1 Иконе – 74'    

«Думаю, этот матч очень легко подытожить. Это был очень сложный матч, но мы сыграли очень хорошо. Мы хорошо выполнили свою работу, доминировали в игре. В футболе нужно забивать голы, они забили один, мы — нет. Таков футбол. Я доволен командной игрой и индивидуальным вкладом каждого игрока. Это несправедливо, но мы должны это принять. Желаю «Парижу» всего наилучшего, но я доволен тем, что увидел», — приводит слова Энрике Le Parisien.

«ПСЖ», является действующим обладателем трофея. В финале прошлогоднего розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила «Реймс» со счётом (3:0).

Материалы по теме
«ПСЖ» сенсационно вылетел из Кубка Франции! Кошмарное невезение перечеркнуло шанс на требл
«ПСЖ» сенсационно вылетел из Кубка Франции! Кошмарное невезение перечеркнуло шанс на требл
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android