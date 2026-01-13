Энрике прокомментировал сенсационное поражение «ПСЖ» в матче с «Парижем» в Кубке Франции

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал сенсационное поражение команды в 1/16 финала Кубка Франции с «Парижем» (0:1).

«Думаю, этот матч очень легко подытожить. Это был очень сложный матч, но мы сыграли очень хорошо. Мы хорошо выполнили свою работу, доминировали в игре. В футболе нужно забивать голы, они забили один, мы — нет. Таков футбол. Я доволен командной игрой и индивидуальным вкладом каждого игрока. Это несправедливо, но мы должны это принять. Желаю «Парижу» всего наилучшего, но я доволен тем, что увидел», — приводит слова Энрике Le Parisien.

«ПСЖ», является действующим обладателем трофея. В финале прошлогоднего розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила «Реймс» со счётом (3:0).