Защитник «Барселоны» показал неприличный жест фанатам «Реала» после победы в «эль класико»
Защитник «Барселоны» Пау Кубарси после победы в Суперкубке Испании — 2026 с мадридским «Реалом» (3:2) продемонстрировал болельщикам «сливочных» оскорбительный жест.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36' 1:1 Винисиус Жуниор – 45+2' 2:1 Левандовски – 45+4' 2:2 Гарсия – 45+6' 3:2 Рафинья – 73'
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет
После финального свистка 18‑летний Кубарси подошёл к боковой линии и несколько раз показал трибунам жест, называемый «жест по локтю», «полруки» или «рука чести» — сгибание правой руки в локте с наложением левой кисти на локтевой сгиб. В ряде стран этот знак используется как форма грубого отказа и прямого оскорбления и по смыслу сопоставим со средним пальцем как фаллическим символом. Кадр с жестом Кубарси попал в трансляцию.
Отметим, «Барселона» защитила свой титул и завоевала трофей в 16-й раз в клубной истории, что является рекордом.
