Защитник «Барселоны» показал неприличный жест фанатам «Реала» после победы в «эль класико»

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси после победы в Суперкубке Испании — 2026 с мадридским «Реалом» (3:2) продемонстрировал болельщикам «сливочных» оскорбительный жест.

После финального свистка 18‑летний Кубарси подошёл к боковой линии и несколько раз показал трибунам жест, называемый «жест по локтю», «полруки» или «рука чести» — сгибание правой руки в локте с наложением левой кисти на локтевой сгиб. В ряде стран этот знак используется как форма грубого отказа и прямого оскорбления и по смыслу сопоставим со средним пальцем как фаллическим символом. Кадр с жестом Кубарси попал в трансляцию.

Отметим, «Барселона» защитила свой титул и завоевала трофей в 16-й раз в клубной истории, что является рекордом.