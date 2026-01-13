Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов отреагировал на переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Семшов отреагировал на переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. Ранее стало известно, что Баринов проходит медосмотр для финализации трансфера в стан красно-синих.

«Если Баринов подпишет контракт с ЦСКА, то это будет потерей для «Локомотива». Этот футболист стал символом «Локомотива». Как Акинфеев в ЦСКА, как Титов в «Спартаке». Немножко даже обидно, что он не проведёт всю карьеру в одном клубе.

Для ЦСКА и для самого Баринова это хороший вариант. Дмитрий неплохо выступает в нынешнем сезоне, и поэтому армейцы заинтересовались его подписанием. Видимо, они предложили ему более выгодный контракт. Плюс никуда переезжать из Москвы не надо. В такой ситуации решение остаётся за игроком», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Контракт Дмитрия Баринова с «Локомотивом» подходит к концу летом текущего года. В сезоне-2025/2026 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах Мир Российской Премьер-Лиги. На его счету три гола и шесть результативных передач.

Материалы по теме
Баринов переходит из «Локо» в ЦСКА! Есть первые подробности. Онлайн трансферов РПЛ
Live
Баринов переходит из «Локо» в ЦСКА! Есть первые подробности. Онлайн трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android