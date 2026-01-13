Семшов отреагировал на переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. Ранее стало известно, что Баринов проходит медосмотр для финализации трансфера в стан красно-синих.

«Если Баринов подпишет контракт с ЦСКА, то это будет потерей для «Локомотива». Этот футболист стал символом «Локомотива». Как Акинфеев в ЦСКА, как Титов в «Спартаке». Немножко даже обидно, что он не проведёт всю карьеру в одном клубе.

Для ЦСКА и для самого Баринова это хороший вариант. Дмитрий неплохо выступает в нынешнем сезоне, и поэтому армейцы заинтересовались его подписанием. Видимо, они предложили ему более выгодный контракт. Плюс никуда переезжать из Москвы не надо. В такой ситуации решение остаётся за игроком», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Контракт Дмитрия Баринова с «Локомотивом» подходит к концу летом текущего года. В сезоне-2025/2026 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах Мир Российской Премьер-Лиги. На его счету три гола и шесть результативных передач.