Нападающий «ПСЖ» раскритиковал игроков «Парижа» и судейство после вылета из Кубка Франции

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш высказался о поражении команды в матче с «Парижем» в 1/16 финала Кубка Франции, а также раскритиковал работу арбитра.

Кубок Франции . 1/16 финала
12 января 2026, понедельник. 23:10 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
0 : 1
Париж
Париж
0:1 Иконе – 74'    

«Наша команда играла в свой футбол. Но затем соперник начал тянуть время, заниматься антифутболом, а арбитр ничего не сделал и ничего не сказал — так было с самого начала и до конца. Такого не должно происходить, судьи должны следить за соблюдением правил и пресекать подобные вещи, мы выходим на поле, чтобы играть. И смотреть на это совсем неприятно. Календарь — не оправдание, мы команда высокого уровня. Есть и другие трофеи, за которые можно бороться», — приводит слова Рамуша L'Équipe.

«ПСЖ» впервые с 2014 года вылетел на стадии 1/16 финала Кубка Франции.

