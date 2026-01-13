Скидки
Фабрицио Романо назвал подходящего кандидата на пост тренера «Реала» после ухода Алонсо

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо считает, что экс‑главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп мог бы стать подходящим кандидатом на пост наставника мадридского «Реала».

По данным источника, в «Реале» к Клоппу относятся с большим уважением. Отмечается, что президент испанского клуба Флорентино Перес высоко оценивает Клоппа и всегда поддерживал идею пригласить немца в Мадрид.

Подчёркивается, что также у Переса остаётся хорошее мнение о Зинедине Зидане, но тот уже договорился возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года.

С 1 января 2025 года Клопп занимает пост руководителя футбольных операций в структуре «Ред Булл», в которую входят четыре клуба. 12 января «Королевский клуб» объявил об отставке Хаби Алонсо и назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером. Испанец возглавлял команду с лета 2025 года. «Реал» провёл под руководством Алонсо 34 встречи во всех турнирах, в которых одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

